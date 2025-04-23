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        Okan Buruk: Doğru zamanda yükseldik

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a karşı 5-1 kazandıkları ve finale yükseldikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ardından konuştu. Buruk, "Bence doğru zamanda yükseldik. Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:10
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        "Doğru zamanda yükseldik"
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

        Buruk, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşma öncesi rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ifade etti.

        Buruk, son haftalarda yükselen takım performansını sürdürmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur." dedi.

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        "ÇOK ÜSTÜN BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

        Karşılaşmada rakibin oyun olarak neler yapabileceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Buruk, "Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonu girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

        Buruk, bir gazetecinin sarı kırmızılıların son haftalardaki güçlü oyunu ile kupa ve ligdeki avantajlı konumuna ilişkin soruya, şöyle cevap verdi:

        "Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis. Birçok şeyi çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor. En önemli şey tabii ki kazanmak. Belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi. Özellikle milli takım arası sonrasında bir arada olamadık. Herkesin geç geldiği ve bir günlük antrenmanla çıktığımız bir maçtı. Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki dönemde hem oyun olarak hem de bireysel performansların yükseldiği, öz güvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğunu saha dışında da görüyoruz."

        "AVRUPA'DA DA YER ALABİLİRDİK"

        Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu anlatan Buruk, "Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Bu dönemdeki bu performansımızla, yükselişimizde Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm. Türkiye Kupası'nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde de yaptık. Son iki senede taraftarımızla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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