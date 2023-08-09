Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı

7 Şurada Paylaş!









"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

İlk yarıda attığımız gol, ikinci yarıda attığımız gol sonrası oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik. Bizim için hiçbir şey bitmedi. İyi bir takıma karşı oynayacağız yine. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik. Belki daha farklı bir skor olabilirdi. Çok önemli, çok değerli bir galibiyet bizim için. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum.