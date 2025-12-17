Okan Buruk son şansı verecek: Kaderleri belli olacak!

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da bu mücadele bazı oyuncular için son şans olacak.

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tökezlese de ilk 24 yolundaki iddiasını sürdürüyor.

Yapay zeka tahminlerine göre ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 95 olan sarı-kırmızılılar sıkışık bir fikstürden geçiyor.

Son zamanlarda hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Cimbom hafta sonunda ligde kritik bir müsabakaya çıkacak. Antalyaspor deplasmanındayken Türkiye Kupası müsabakası için erteleme talebinde bulunan Cimbom, TFF'den istediği yanıtı alamadı. Kasımpaşa maçına tek idmanla çıkacak Galatasaray'da Başakşehir mücadelesinde rotasyon planlanıyor. Bu rotasyon aynı zamanda az süre alan oyuncular için de kendilerini kanıtlamaları için fırsat olacak. Diğer yandan bu oyuncuların kaderi de bu maçla birlikte belirlenecek.