        Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 00:56 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:56
        Okan Buruk'tan Barış Alper açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

        Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını ifade etti. Gaziantep'te kazanmanın önemli olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:

        "Kazandığımız için mutluyum. Lige iyi başlangıç yaptık, oyuncularımızın performanslarına dolayı çok mutluyum. Özellikle tabii santrafor bölgesinde oynayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, golleri ve gayreti 90 dakika boyunca çok önemliydi. Yunus sakat dönmüştü, onu belirli bir süre kullandık. O da oyun içerisinde çok iyi işler yaptı. Takım olarak iyiydik. Sane'nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi. Bütün futbolcular için çok zor bir gündü aslında. Yani sıcakta oynamak performansı düşürebiliyor."

        "HER ZAMAN BİZİMLE OLMASINI İSTERİM"

        "Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine çok daha koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal."

        OSIMHEN YANITI

        Buruk, bir gazetecinin "Osimhen'i neden Gaziantep'e getirmediniz?" sorusu üzerine ise "Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğü söyledi." cevabını verdi.

        "GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR KALECİ ALMAK İSTERİZ"

        Kaleci Günay'ın performansından memnun olduklarını dile getiren Buruk, Gaziantep'in de Günay'ı sevdiğini ifade etti.

        Kaleci transferi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için önemli olan tabii ki kadro yapısı, kadro kalitesi. Muslera burada 13 yıl süre aldı, önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz." dedi.

