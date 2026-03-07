Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisinde 4 değişiklik!

Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.

"Cimbom" kritik müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde yapılan ve 2-1 kazandıları Corendon Alanyaspor mücadelesine rotasyonlu bir kadro çıkarmıştı. Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında yine Alanyaspor ile sahasında yaptığı maça göre 4 değişikliğe gitti.

Buruk, 3-1 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görev verdiği Eren, Lang, Singo ve Boey'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Sallai, Jakobs ve Lemina'yı sahaya sürdü.

ABDÜLKERİM, 2 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

SALLAI İLK 11'DE, YUNUS YEDEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.

G.SARAY YÖNETİMİNDEN TARAFTARA İFTARLIK İKRAMI

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, deplasman tribününe gelen taraftarlara iftarlık dağıttı.

Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 2 bin taraftarı destekledi. Kulüp yönetimi, deplasmana gelen taraftarların oruçlarını açması iftarlık ikram etti.

Kulüp yönetimi, ayrıca deplasman tribününde bütünlük oluşturulması açısından taraftara kırmızı atkı hediye etti.