Okan Buruk'tan kenetlenme sözleri!

Son iki sene sezona baktığımızda oyun olarak da bazen 4’lü, bazen 5’li savunmalarla oynadığını görüyoruz. Savunma yapmaya çalışan bir takım. Hücum geçişlerini etkili yapmaya çalışan bir takım. Bize karşı birçok takım daha çok uzun top ve ikinci top oynuyor. Geçen hafta da bunu yaşadık. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bundan rakiplerin topu bize vermesi, geçen hafta yüzde 65, ondan önceki hafta buna yakın sayılar var. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak. Bu anlamda da iyi yaptığımız şeylerden biri de hem çok gol pozisyonuna girmemiz hem çok gol atmamız. Seyir zevki çok yüksek bir takımız. Oynadığımız Türkiye Ligi, Avrupa Ligi maçlarında net şekilde ortaya koyduk. Beni de en çok mutlu eden şeylerden biri de bu. Geçen hafta berabere kaldık ama 4.70’e yakın gol beklentisi üreten, 10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar olabilir. Oyunun içerisinde bu da var.