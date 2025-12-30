Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı'ya ziyarette bulundu.

        Giriş: 30.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tutuklu bulunan Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

        Metehan sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş talebinde bulundu.

        Metehan profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kaldığı için beş kilograma yakın kilo kaybı yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta servis midibüs devrildi

        Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru