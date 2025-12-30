Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı'ya ziyarette bulundu.
Giriş: 30.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tutuklu bulunan Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.
Metehan sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş talebinde bulundu.
Metehan profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kaldığı için beş kilograma yakın kilo kaybı yaşadı.
