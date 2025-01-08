Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'le karşılaşacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Okan Buruk değerlendirmesinde Victor Osimhen ve kadro tercihi üzerine konuştu.

Galatasaray teknik direktörü; "Osimhen'in bir hastalığı vardı. Kendisini denedi ama fiziksel olarak iyi hazır değildi. Kupayı kazanmak gibi bir hedefimiz var. Sahada bunu göstereceğiz." dedi.