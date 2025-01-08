Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'le karşılaşacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.
Okan Buruk değerlendirmesinde Victor Osimhen ve kadro tercihi üzerine konuştu.
Galatasaray teknik direktörü; "Osimhen'in bir hastalığı vardı. Kendisini denedi ama fiziksel olarak iyi hazır değildi. Kupayı kazanmak gibi bir hedefimiz var. Sahada bunu göstereceğiz." dedi.
"TÜM OYUNCULAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Okan Buruk sözlerinin devamında; "Bugün kazanmak çok önemli. Rotasyon diyemeyiz tüm oyuncular bizim için çok önemli. Onlardan beklentimiz çok yüksek. Her oyuncumuz elit oyuncular." ifadelerini kullandı.