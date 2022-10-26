Okan Buruk'tan takıma uyarı: "Siz futbolunuza odaklanın"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürerken hakem kararları da gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur ile Okan Buruk, açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken tecrübeli çalıştırıcı öğrencileriyle bir araya geldi. Dün yapılan antrenmandan sonra oyuncularıyla görüşen Buruk, saha dışında yaşanan gelişmelerin futbolcuların kafasında bagaj oluşmasını istemediğini net bir şekilde belirtti.

Futbolcuların sahaya çıktığında hakemi değil sadece kendi performanslarına odaklanmasını talep eden Buruk'un öğrencilerine "Saha dışında yaşanan olaylar sizin aklınıza gelmesin. Sahaya çıktığınızda sadece verilen görevleri düşünün, kafanız futbolda olsun. Siz hakem hatalarını da yenebilecek kalitede futbolcularsınız" dediği öğrenildi.