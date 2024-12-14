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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı sözleri!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların son durumlarını bugün ve yarınki antrenmanda göreceklerini belirterek, "Ne olursa olsun, kimle başlarsak başlayalım, kim olursa olsun oyuncularımızla birlikte pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:24
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        Okan Buruk'tan Trabzonspor sözleri!
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        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray’da yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu, Teknik Direktör Okan Buruk ve Futbol A Takımı oyuncuları Fernando Muslera, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Dries Mertens, Günay Güvenç, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Roland Sallai katıldı.

        Etkinliğin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, “Dünü izinli geçirdik. Bugün bir antrenmanımız var. Hangi oyuncumuzun ne durumda olduğunu görmek adına bizim için iyi bir hazırlık olacak. Davinson Sanchez’in MR’ı çekildi, çok önemli bir şey çıkmadı. En kısa zamanda takıma dönebileceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur sonraki maç mı onu bilmiyoruz. Elias Jelert’in yorgunlukla ilgili bir problemi vardı. Onda da önemli bir şey çıkmadı. Son maçla ilgili durumumuz bu. Bugün yine sakat oyuncularımızdan bazılarının antrenmana çıkabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz. Kaan Ayhan için öyle bir planlamamız var. Bugün özellikle Osimhen’in ve diğer oyuncuların da durumunu göreceğiz. Belki yarınki antrenman önümüzdeki maç hangi oyuncularla oynayabileceğimiz için daha gerçekçi olacak. Sakatlıkların üst üste gelmesi bizim için zorluklar oluşturuyor ama oynayan bütün oyuncularımızın da Galatasaray’ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü hep beraber görüyoruz. Ne olursa olsun, kimle başlarsak başlayalım, kim olursa olsun oyuncularımızla birlikte pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

        "BİZ SAHAYA ODAKLANDIK"

        Saha dışındaki olayların kendilerini ne derece etkilediğiyle ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Okan Buruk, “Biz sahaya odaklandık. Saha içerisindeki oyunumuza odaklandık. Teknik kadro ve oyuncuların bununla ilgili en önemli cevabı saha içindeki performansımız. Sadece bunu düşünüyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman gerekli açıklamaları yapıyor. Galatasaray’ın hakları için ne gerekiyorsa bizi en iyi şekilde savunuyorlar. Bu anlamda içimiz rahat. Her şeyi onlara bıraktık ve sadece saha içine odaklandık. Buna konsantre olduk” ifadelerini kullandı.

        "6 PUANLA BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Sezonun uzun olduğunu ve konsantrasyonlarını korumaları gerektiğinin altını çizen Okan Buruk, “Yenilmemek önemli. Bütün maçlarımızı yenebilirdik, o şansları da yakalamıştık. Ama şu anda ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa’da ilk 8’deyiz. Bunlar bizim hedeflerimizdi. Bunu sürdürüyoruz ama her şey için çok erken. Konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor. Kendimizi çok yüksekte görmemek gerekiyor. O yüzden saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış. Son Malmö maçına baktığımızda da maça çok iyi başlamadık, maçın devamında daha iyi oynadık. Gereken ciddiyeti ve konsantrasyonu koyamazsanız her maç zor oluyor. Bizim için önemli şey kendimizi çok da dev aynasında görmeden, yarışmanın içerisinde çok dinamik bir şekilde tutmamız gerekiyor. Saha içerisindeki performansımızı artırmamız gerekiyor. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın bizim aynı konsantrasyon ve isteği korumamız gerekiyor. Devre arasına kadar da bizim için çok önemli 2 tane kritik maç var. Sonrasında da dinlenip çok daha iyi şekilde döneceğiz. Bu iki maçı çok önemseyip 6 puanla bitirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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