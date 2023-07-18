Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "Anlaşamadık" Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Okan Buruk kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. Sezon ve kamp değerlendirmesinde bulunan başarılı çalıştırıcı Mauro Icardi ve Pilot Rashica transferleriyle ilgili de konuştu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları Habertürk Giriş: 18.07.2023 - 15:53 Güncelleme: 18.07.2023 - 15:53 facebook

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Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, GSTV'de açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları; "KAMP SÜRECİ İYİ GEÇTİ" Kamp süreci iyi geçti, memnunuz. Havalar biraz sıcaktı, bu durum zaman zaman oyuncuları etkiledi. Stat atmosferinde hazırlık maçları oynadık. Maçlara daha iyi adaptasyon için bu tip maçlar yapmayı planladık. Geçen sene oynadığımız oyunu, bu senenin ilk maçından itibaren göstermeye çalıştık. Çok kısa bir aradan sonra sezona, maça ve yarışa hazır durumda olduklarını oyuncularımız gösterdi.

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"BİRÇOK OYUNCUMUZU KİRALAYABİLİRİZ" Çok fazla genç oyuncumuza süre verdik. Hazırlık maçlarında sonucu düşünmüyoruz. Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuların olumlu ve olumsuz performanslarını gördük. Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi kazanması için başta takımlara kiralayabiliriz.