Okan Buruk tarih, tarih Okan Buruk'u yazıyor

Okan Buruk, baskının yüksek olduğu ve şampiyonluk dışındaki herhangi bir sonucun başarı sayılmadığı Galatasaray'da da Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde de rüşdünü ispat etti.

Teknik direktör olarak ilk kupasını Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Buruk, Süper Lig'de de ilk şampiyonluğuna Medipol Başakşehir ile ulaştı.

Yeşil sahalarda top koşturduğu dönemde Galatasaray'da 15 ve Beşiktaş'ta bir olmak üzere toplam 16 kupayı havaya kaldıran Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de 3 kupa kazandı.

Futbolcu olarak Galatasaray, Inter, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Buruk, özellikle sarı-kırmızılı forma altında birçok önemli başarı yaşadı.

Zor zamanlar geçirmesine rağmen futbola dönen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin değişmez oyuncularından oldu. 2000-2001 sezonuna kadar Galatasaray'da Türk futbol tarihinin en önemli başarılarını yaşayan Buruk, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, birer Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sonraki sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Buruk, Trabzonspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şubat 1993'te ayağı kırılan Buruk, tam bir yıl sonra sahalara döndü.

Siyah-beyazlı formayı 2 sezon giyen Buruk, 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 2006'da Galatasaray'a dönen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, 2008-2010 arasını o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de geçirdi. Buruk, 2010'da futbolculuk kariyerini noktaladı.

Mavi-siyahlı takımın formasını 3 sezon terleten Buruk, Türk futbolunu İtalya'da temsil etti. Milano temsilcisinde tüm kulvarda 42 müsabakada forma giyen Okan Buruk, 2004'te Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü.

Akhisar Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Buruk, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başlayan Buruk, ilk olarak A Milli Takım'da (2011-2013) Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı.

Teknik direktör olarak "Dört Büyükler" dışındaki Akhisar Belediyespor ve Medipol Başakşehir ile kazandığı kupalarla dikkati çeken Buruk, tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'ı ayağa kaldırarak şampiyonluğa taşıdı.

Buruk, futbolculuğu döneminde büyük zaferler kazandığı takımının başına zor bir dönemde geçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, geçen sezon 13. olan takımı, Buruk'a emanet etti.

Okan Buruk, 11 yaşında futbolcu adayı olarak geçtiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısından bu kez teknik direktör olarak girdi.

REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde 12 ile 25. haftalar arsındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.