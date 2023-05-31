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Okan Buruk tarih, tarih Okan Buruk'u yazıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başarılarla dolu geçen futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi

Okan Buruk tarih, tarih Okan Buruk'u yazıyor
AA

Futbolcu olarak Galatasaray, Inter, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Buruk, özellikle sarı-kırmızılı forma altında birçok önemli başarı yaşadı.

Yeşil sahalarda top koşturduğu dönemde Galatasaray'da 15 ve Beşiktaş'ta bir olmak üzere toplam 16 kupayı havaya kaldıran Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de 3 kupa kazandı.

Teknik direktör olarak ilk kupasını Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Buruk, Süper Lig'de de ilk şampiyonluğuna Medipol Başakşehir ile ulaştı.

Okan Buruk, baskının yüksek olduğu ve şampiyonluk dışındaki herhangi bir sonucun başarı sayılmadığı Galatasaray'da da Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde de rüşdünü ispat etti.

11 YAŞINDA FLORYA'NIN KAPISINDAN GİRDİ

Okan Buruk, Süper Lig'de başında şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'ın altyapısına 11 yaşında girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Buruk, A takımda ilk formasını 18 yaşındayken 1991-1992 sezonunun son haftasındaki Bakırköyspor müsabakasıyla giydi.

Sonraki sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Buruk, Trabzonspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şubat 1993'te ayağı kırılan Buruk, tam bir yıl sonra sahalara döndü.

Zor zamanlar geçirmesine rağmen futbola dönen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin değişmez oyuncularından oldu. 2000-2001 sezonuna kadar Galatasaray'da Türk futbol tarihinin en önemli başarılarını yaşayan Buruk, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, birer Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2001'DE İTALYA'NIN YOLUNU TUTTU

Okan Buruk, 2001-2002 sezonu öncesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e transfer oldu.

Mavi-siyahlı takımın formasını 3 sezon terleten Buruk, Türk futbolunu İtalya'da temsil etti. Milano temsilcisinde tüm kulvarda 42 müsabakada forma giyen Okan Buruk, 2004'te Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü.

Siyah-beyazlı formayı 2 sezon giyen Buruk, 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 2006'da Galatasaray'a dönen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, 2008-2010 arasını o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de geçirdi. Buruk, 2010'da futbolculuk kariyerini noktaladı.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK TECRÜBESİ ELAZIĞSPOR'DA

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başlayan Buruk, ilk olarak A Milli Takım'da (2011-2013) Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı.

2013'te dönemin Süper Lig takımı Elazığspor'un başına geçen Okan Buruk, sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Akhisar Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Buruk, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

YUVASINA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNDÜ

Okan Buruk, 11 yaşında futbolcu adayı olarak geçtiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısından bu kez teknik direktör olarak girdi.

Buruk, futbolculuğu döneminde büyük zaferler kazandığı takımının başına zor bir dönemde geçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, geçen sezon 13. olan takımı, Buruk'a emanet etti.

Teknik direktör olarak "Dört Büyükler" dışındaki Akhisar Belediyespor ve Medipol Başakşehir ile kazandığı kupalarla dikkati çeken Buruk, tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'ı ayağa kaldırarak şampiyonluğa taşıdı.

REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde 12 ile 25. haftalar arsındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik adam olma başarısı gösterdi.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

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