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Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte son dakika sağlık durumu

Okan Karacan kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Okan Karacan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte Okan Karacan sağlık durumu hakkında...

Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte son dakika sağlık durumu

Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşıp hastaneye kaldırılan Okan Karacan'dan son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Okan Karacan kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

OKAN KARACAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan şunları söyledi;

Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az...

Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 16 Nisan 1977 yılında İstanbul’da Makina mühendisi sanayici bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul ili Şişli'de bulunan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. 1994 yılında İstanbul liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Üniversiteye Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde başladı. Daha sonra 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümünü kazandı ve 8 yılda sindire sindire bitirdi.
Birçok çocuk Tiyatrosu'nda görev aldı. 2002 yılında ilk Büyük oyununu Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda oynadı. Ardından "Hadi Çaman" tiyatrosu, BKM ve Uygur Kardeşler'de görev aldı.

1995 yılında mağazacılık ve turizm üzerine işler yaptı. Sonra "Sinevizyon" programında program asistanı olarak medyada çalışmaya başladı. Show Tv'de "şakamatik", Kanald'de "Taksi" ve "Çocuktan Al Haberi", Atv'de "Sakarazi" ve 2000 yılı yılbaşı özel eğlencesi, TRT'de "Sayısal Gece" çekilişleri ve sabah kuşağında "Günbe Gün", Fox tv'de "Oyun Bozan", Star Tv'de "Kabere Kabere" adındaki programlarda görev almıştır.

1999 - 2003 yılları arasında Best Tv'de "Sabah Neşesi" adlı programı yaptı. Best Fm'de "Gamlıbaykuş" ve Alem Fm'de "Karacan OnAir" programlarıyla radyoculuk yaptı.

Okan Karacan, 2007 yılında "Buzda Dans" ve "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programlarının yapımcılığını üstlenmiştir. Sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

145 kiloya kadar çıkan Okan Karacan, 5,5 ayda 50 Kilo vererek 95 kiloya indi. Okan Karacan'ın yurt dışında faaliyet gösteren "Karacan Artistik Hizmetler" adıyla hizmet veren bir yapım şirketi vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında sunuculuk yapmaktadır.

Okan Karacan, iç mimar Zeynep Kadıoğlu ile 2013 aralık ayında nişanlandı. evlenen çiftin bir oğlu bir de kızı var.

2014 yılının ocak ayında vizyona giren ve filmin yapımcısı Faruk Aksoy olan "Çılgın Dersane 3" sinema filminde Duygu Çetinkaya, Paşhan Yılmazel, Boğaç Aksoy, Serenay Aktaş ile başrolleri paylaştı. Sibel Tüzün de bu filmde konuk oyuncu olarak oynadı.

TİYATRO

2012 - Beyefendi bir yalancı arıyor, Tiyatro Cansın
2002 - Sigara Böreği, Tiyatro Portakal

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 3 (Doktor Bilgin)(Sinema Filmi)
2008 - Dedektif Biraderler (Turna) (TV Dizisi )
2008 - Ayakta Kal (Ömer) (Sinema Filmi)
2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi )
2007 - Çılgın Dersane Kampta (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)
2007 - Çılgın Dersane (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)
2005 - Sevda Tepesi (Adem) (TV Dizisi )
2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş (TV Dizisi )
2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Bestele Behçet) (TV Dizisi )
1998 - Salacak Öyküleri (Tilt Mahmut) (TV Dizisi )

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