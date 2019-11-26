Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Trabzonspor forması altında sergilediği performansın ardından 2018-2019 sezonunda 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, La Liga'da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi olmuştu.

EURO 2020 Elemeleri'nde teknik direktör Şenol Güneş tarafından 3 maçta şans verilen Okay Yokuşlu, Milli Takım'daki performansına rağmen Celta Vigo'da kulübeye hapsoldu. Francisco Escriba Segura'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Javier Calleja Revilla, ligde oynanan son 3 karşılaşmada Okay'a şans vermedi.

DEVRE ARASINDA AYRILIĞI DÜŞÜNEBİLİR

Bu durumdan rahatsız olan ve sebepsiz bir şekilde yedeğe çekilen Okay, sürpriz bir şekilde İnstagram hesabından Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımları sildi. Bu gelişme Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını da güçlendirirken, EURO 2020 öncesi düzenli olarak oynamak isteyen Okay'ın hocasını kararına tepki olarak böyle bir karşılık verdiği öğrenildi.

Sezon başında adı Galatasaray'la anılan 25 yaşındaki futbolcunun, Celta Vigo yönetimi ile cumartesi günü bu konuyu konuşacağı tarafların anlaşamaması durumunda Yokuşlu'nun devre arasında ayrılığı düşünebileceği ifade edildi.