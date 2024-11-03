Okay Yokuşlu: Faul yoktu, hakemin canı sağolsun

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un orta sahası Okay Yokuşlu, hakeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAKEM AÇIKLAMASI

İşte Okay Yokuşlu'nun o açıklamaları;

"Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağolsun."