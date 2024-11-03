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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Okay Yokuşlu: Faul yoktu, hakemin canı sağolsun - Trabzonspor Haberleri

        Okay Yokuşlu: Faul yoktu, hakemin canı sağolsun

        Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, 3-2 yenildikleri Fenerbahçe maçının hakemine ilişkin, " İptal edilen golde faul yoktu, hakemin canı sağolsun" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:59
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        "Faul yoktu, hakemin canı sağolsun"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un orta sahası Okay Yokuşlu, hakeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        İşte Okay Yokuşlu'nun o açıklamaları;

        "Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağolsun."

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