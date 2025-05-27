Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'a karşı seriyi 3-1'e getirdi! - Basketbol Haberleri

        Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'a karşı seriyi 3-1'e getirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thunder, NBA finaline 1 maç uzakta!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.

        Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.

        Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Avrupa'nın en büyüğü zaferini kutluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"