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        Haberler Ekonomi Sigorta OKS'de gönüllü BES fonlarına erişimi imkanı - Sigorta Haberleri

        OKS'de gönüllü BES fonlarına erişimi imkanı

        Orta Vadeli Program'dan (OVP) çalışanların ücretlerinden kesilerek tasarruf yapmalarını sağlayan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) katılımcılarına özgürlük çıktı. OKS katılımcıları sadece OKS'de yer alan fonları seçebiliyor. Eğer OVP'deki düzenleme hayata geçirilirse OKS katılımcıları gönüllü BES'te yer alan yüzlerce emeklilik fonuna erişim imkânına kavuşacak. Ayrıca OKS'de kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak

        Giriş: 06.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 08:00
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        OKS'ye özgürlük geliyor
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        Çalışanların ücretlerinden kesilerek tasarruf yapmalarını sağlayan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) katılımcılarına özgürlük geliyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) şu anda başlangıç, standart, muhafazakar/dengeli, temkinli, atak/dinamik/ büyüme ve agresif 6 fona yatırım yapabilen OKS katılımcıları eğer OVP'deki düzenleme hayata geçirilirse gönüllü BES'te yer alan yüzlerce emeklilik fonuna erişim imkânına kavuşacak. Gönüllü BES fonları fon yöneticilerine hareket alanı sağladığı için getirileri daha yüksek. OKS fonları ise belirli alanlara yatırım yapabildiği için gönüllü BES fonlarına göre daha az getiri sağlayabiliyor.

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        KESİNTİLER SADELEŞECEK

        OVP'ye göre ayrıca OKS'de kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.

        Programa göre tasarruf bilincinin ve finansal araç yetkinliğinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık geliştirilecek, uzun vadeli tasarrufların artırılması bakımından önemli olan bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini geliştirici düzenlemeler hayata geçirilecek.

        OKS, TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE DÖNECEK

        Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sisteminin kuruluş tarihi olarak 2025 yılının 4'üncü çeyreği verildi.

        Şu anda işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil etmekle yükümlü. Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için ise emeklilik keseneğine esas aylıklarının yüzde 3’ünü ücretinden keserek sisteme aktarıyor. Çalışan bu oranın üzerinden katkı payı ödemek isterse talebini işverene iletebiliyor. Çalışanlar bu sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahip. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları kapsıyor. Bu sisteme otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşuyor. Sistemde çalışanların 100 liralık birikimine karşı devlet de 30 lira katkıda buluyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise henüz ayrıntıları belli olmasa da işveren katılımı hatta kıdem tazminatının da fona aktarılması planları mevcut.

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        #bireysel emeklilik fonları
        #BES
        #TASARRUF
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        #OKS
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