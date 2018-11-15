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"Benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmışlar ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemişler, tanışmak istediğini söylemişler. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum. Olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk. 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum. Cevap olarak 'Boşluğuma geldi' dedi. Sosyal medya mecrasından her gördüğünüz şeyi en az üç kere kontrol etmeden inanmayın. Çocuklarımızın ne seyrettiğini, hangi siteye girdiğini mutlaka takip etmek zorundayız. Bu konuda geri dönülemez şeyler yaşanabilir."