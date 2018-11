3 | 24

"Gerekli gördüğüm üzere söylemek gerekir ki; sosyal medya hayatımızın bu kadar içinde ve neredeyse artık bir parçamız gibi olsa da aslında çok dikkatli olunması gereken tehlikeli de bir mecradır. Sahte hatta gerçek hesaplardan her türlü kötü niyetli insanların her türlü zarar verecek girişimlerini duyuyor, görüyor, bizzat yaşıyoruz. Lütfen kendiniz de dahil özellikle çocuklarınızın her türlü girişime maruz kalabileceğini unutmayın. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu kontrol edin, size yazılan söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan inanmayın, özellikle tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin, zorunluysanız tek gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat."