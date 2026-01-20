Oktay Kaynarca: Hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği vermişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Kaynarca, bu süre zarfında hakkında ortaya atılan asılsız olduğunu ileri sürdüğü iddialara karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır."