Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oktay Kaynarca: Hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz

        Oktay Kaynarca: Hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi negatif çıkan Oktay Kaynarca, hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt verdi; "Benim sevenlerim, sosyal medya soytarılarının izlenme ve takipçi almak uğruna yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği vermişti.

        Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Kaynarca, bu süre zarfında hakkında ortaya atılan asılsız olduğunu ileri sürdüğü iddialara karşılık verdi.

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurt iş yerine girdi: Vatandaş büyük panik yaşadı

        (İHA) - Bingöl'de bir lastikçiye giren kurt, kısa süreli paniğe neden oldu. Belediye ekipleri, kurdu yakaladı.

        #oktay kaynarca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...