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Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nda 9 Nisan 2015 tarihinde yaşandı. Sınıf arkadaşıyla oynayan 11 yaşındaki A.T.K., kantine gelen oyuncak arabasının peşinden koştu. Bu sırada ayağı, masanın üzerinde duran semaverin kablosuna takıldı. İçinde yaklaşık 10 litre kaynar su bulunan semaver, A.T.K.'nin üzerine devrildi. Kaynar su üzerine dökülen küçük çocuğun vücudunun büyük bölümü yandı. Acılar içerisinde kıvranan çocuğu, kantin işletmecileri ve okul yöneticileri, hastaneye götürmek yerine üzerine pet şişelerdeki sudan dökerek tedavi etmeye çalıştı. Acısı dinmeyince de Okul Müdürü Meral Doğanay tarafından hastaneye götürüldü.
DHA'nın haberine göre, A.T.K.'nin vücudunun yüzde 50'sinden fazla bir bölümde ağır yanık olduğu belirlendi. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan A.T.K., bir yandan yaşam savaşı verdi bir yandan da büyük acılar çekti. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra vücudunun önemli bir bölümünde oluşan doku kayıplarının giderilmesi için 50'den fazla ameliyata alındı. Deri kayıplarından dolayı böbrek ve karaciğerinde zarar oluşmaması için doku nakli yapıldı. Kol ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken çocuk fizik tedavi görmeye başladı.
SANIKLAR ALDIKLARI CEZALARI ÇOK BULUP TEMYİZ ETTİ
Şimdi 15 yaşında olan hem ameliyatları hem de tedavisi devam eden A.T.K.'nin yaralanmasında, bilirkişi ve müfettiş raporlarında kusurları oldukları bildirilen kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı ve eşi Derya Varlı ile Okul Müdürü Meral Doğanay hakkında Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanığın 'taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, Okul Müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Sanıklar, cezayı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti.
REKOR TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR
A.T.K.'nin ailesi ayrıca avukatları Murat Çakar aracılığıyla 1,6 milyon TL talebiyle tazminat davası açtı. Bu dava ise halen İdare Mahkemesi'nde devam ediyor.
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