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Tek kökte 65 baş verdi! Guinness'e başvurulacak 0:00 / 0:00

AA

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İpekyolu İlkokulu Müdürü Mekin Yerlikaya, yaklaşık 1,5 yıl önce okulun bahçesinde öğrenciler için botanik bahçe oluşturdu. AA'nın haberine göre farklı sebze ve bitki çeşitlerinin yetiştirildiği botanik bahçeye yeni türler kazandırmak isteyen Yerlikaya, memleketi Kulp ilçesinde babasına ait tarlada çok başlı ayçiçeği yetiştiğini gördü.

GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR Bu türü okulda yetiştirmeye karar veren Yerlikaya, okuldaki görevlinin yardımıyla botanik bahçeye ayçiçeğinin ekimini yaptı. Bakımı yapılan ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi. Çok tablalı ayçiçeği, görenlerin dikkatini çekiyor. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Karaaslan da okula gelerek ayçiçeğini inceledi.

"BU KADAR FAZLA DALLANMAYI İLK DEFA GÖRDÜK" Prof. Dr. Karaaslan, bitkiyi gördüklerinde şaşırdıklarını, yaptıkları incelemede 60'ı aşkın tabla saydığını belirterek, bunun yanı sıra kırılan dalların da olduğunu söyledi. "Bu kadar fazla dallanmayı ilk defa gördük. Hakikaten ilginç bir durum" diyen Karaaslan, bu bitkiyi korumaya alıp tohumlarını çoğaltarak gelecek yıl da deneme amaçlı ekimini yapmayı düşündüklerini ifade etti.

NEDENİ ARAŞTIRILACAK Bölgede bugüne kadar en fazla 26 tablalı ayçiçeğine rastladıklarını anlatan Karaaslan, bu ayçiçeğinin nasıl bu kadar baş verdiğini araştıracaklarını belirtti. Karaaslan, "Ayçiçeği bitkisinde fazla dallanma yabani bir özellik olup, verim açısından istenen bir özellik değil ancak süs bitkisi olarak ya da ıslah çalışmalarında genetik materyal olarak değerlendirilebilir. Günümüzde ekonomik açıdan tek tablalı hibrit çeşitler kullanılmaktadır. Bu özel tohum değil, yağlı tohum olarak biliniyor" dedi.