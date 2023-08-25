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16 Haziranda tatile giren öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB tarafından yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih de belli olmuş oldu. Peki, okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri... Bununla birlikte 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı ara tatil ve sömestr tarihleri de belli oldu. İşte okulların açılacağı tarih...