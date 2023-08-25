Okullar açılıyor! 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak? Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte yaz tatilindeki öğrenciler ve aileleri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı tarih...
16 Haziranda tatile giren öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi MEB tarafından yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih de belli olmuş oldu. Peki, okullar (ilkokul, ortaokul ve lise) ne zaman açılacak? 2023-2024 yaz tatili ve ara tatil tarihleri... Bununla birlikte 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı ara tatil ve sömestr tarihleri de belli oldu. İşte okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Aynı zamanda okulların açılış tarihleri ile beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.