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Okullar bugün açıldı mı, 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?

Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem gerçeği ile uyandı. Çevre 11 ili etkileyen depremde hasarın boyutu ve can kayıpları her geçen gün artıyor. Okullarda eğitime deprem sebebiyle bir süre ara verildiği geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. Milyonlarca öğrenci 20 Şubat bugün okulların açılıp açılmadığını ve hangi illerde okulların kapalı olduğunu merak ediyor. İşte deprem bölgesi ve diğer illerde okullar hakkında güncel bilgiler...

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  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde ve diğer illerde eğitime bir süreliğine ara verildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasında devam zorunluluğu ve okulların açılacağı tarihe değindi. Peki, 20 Şubat bugün okullar açıldı mı ve hangi illerde okullar kapalı? İşte, konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    OKULLAR AÇILDI MI, HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPALI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullanarak 20 Şubat Pazartesi günü 71 ilde okulların açıldığını duyurdu.
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını 21 Şubat Salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    "11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. 
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

    AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
  • OKULLAR BUGÜN AÇILDI MI? 20 Şubat hangi illerde okullar kapalı?Okullarda ikinci (nisan) ara tatil ne zaman ve okullar temmuzda mı kapanacak 2023?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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