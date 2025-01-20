Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?

Okulların ara tatile başlamış olmasıyla birlikte binlerce öğrenci tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı. Yılın ilk ara tatilinin bu yıl 17 Ocak tarihine denk gelmesiyle, öğrenciler iki haftalık tatil yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?