Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için son ders zili 8 Nisan Cuma günü çaldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi olmak üzere yaklaşık 18 milyon öğrenci “Nisan ara tatili kaç gün sürecek, Ara tatil ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, MEB takivimi ile tatil günleri…