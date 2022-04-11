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Ara tatil ne zaman bitecek? 2022 Nisan ara tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının 2.ara tatili 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlarken milyonlarca öğrenci eğitime bir hafta ara verdi. İlk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayıp 19 Kasım tarihinde sona ermişti. Hafta sonunun birleşmesiyle birlikte toplam 9 gün olan Nisan ara tatilinin kaç gün süreceği ve ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte, Nisan ara tatili hakkında merak edilenler…

  • 01
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için son ders zili 8 Nisan Cuma günü çaldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi olmak üzere yaklaşık 18 milyon öğrenci “Nisan ara tatili kaç gün sürecek, Ara tatil ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, MEB takivimi ile tatil günleri…
  • 02
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    2022 İKİNCİ ARA TATİL BAŞLADI MI?

    Yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatilini 11 Nisan Pazartesi itibariyle başladı.
  • 03
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

    Nisan ara tatili 15 Nisan Cuma günü sona erecek. 2.ara tatil hafta sonu ile birleşerek 9 gün olurken öğrenciler için 18 Nisan Pazartesi günü ders zili çalacak.
  • 04
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    BAKAN ÖZER’DEN TATİL MESAJI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ara tatilini şu sözlerle kutladı:

    “Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”
  • 05
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.
  • 06
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    MEB RESMİ TAKVİMİ 2021 - 2022 

    MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.
  • 07
    Okullar ne zaman açılacak? 2022 Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, uzayacak mı? MEB takivimi ile tatil günleri

    Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

    Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

    İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

    Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

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