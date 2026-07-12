OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini takvimdeki kritik tarihlere çevirmiş durumda. Okulların açılış günü ve dönem içindeki ara tatiller, hem planlamalar hem de hazırlık süreci açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan yıl içerisinde uygulanacak ara tatiller de öğrenciler için kısa bir nefes alma fırsatı sunarken, aileler için seyahat ve dinlenme planlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor. Bu nedenle milyonlarca kişi, eğitim sürecine dair tüm tarihleri yakından takip ederek yeni döneme hazırlık yapıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.