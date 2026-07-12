OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman başlıyor?
Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini takvimdeki kritik tarihlere çevirmiş durumda. Okulların açılış günü ve dönem içindeki ara tatiller, hem planlamalar hem de hazırlık süreci açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan yıl içerisinde uygulanacak ara tatiller de öğrenciler için kısa bir nefes alma fırsatı sunarken, aileler için seyahat ve dinlenme planlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor. Bu nedenle milyonlarca kişi, eğitim sürecine dair tüm tarihleri yakından takip ederek yeni döneme hazırlık yapıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini takvimdeki kritik tarihlere çevirmiş durumda. Okulların açılış günü ve dönem içindeki ara tatiller, hem planlamalar hem de hazırlık süreci açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan yıl içerisinde uygulanacak ara tatiller de öğrenciler için kısa bir nefes alma fırsatı sunarken, aileler için seyahat ve dinlenme planlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor. Bu nedenle milyonlarca kişi, eğitim sürecine dair tüm tarihleri yakından takip ederek yeni döneme hazırlık yapıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026 yılı yaz tatili, 14 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için yeni eğitim-öğretim yılı resmen başlayacak. Okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yeniden sınıflarına kavuşacak, öğretmenler ise eğitim maratonuna kaldıkları yerden devam edecek.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayarak 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu süreçte kısa bir mola vererek dinlenme fırsatı bulacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler, bahar döneminde de eğitim temposuna kısa bir ara vererek yeni döneme daha dinç bir şekilde devam edebilecek.