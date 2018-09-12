Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar sürerken, öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. 2018-2019 dönemi için uyum haftası nedeniyle ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencileri 10 Eylül'de okula başladılar. MEB'in yayımladığı iş takvimine göre ise okulların açılacağı tarih belirlendi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

Okulların açılmasına günler kala milyonlarca öğrenci, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı iş takvimini yayımladı. Buna göre, okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak.

15 günlük yarıyıl tatili 21 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İkinci dönem eğitimi ise 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Yaklaşık 4 aylık ikinci dönem eğitiminin ardından yaz tatili için karneler 14 Haziran 2019 tarihinde dağıtılacak ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASINA YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan yönetmeliğe göre, Anadolu liseleri için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile en az 20 bin olması gerekmeyecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda, ilkokul 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.

Yapılan değişikle, Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olması, Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için de okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması gerekmeyecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde mesleki eğitim merkezinin açılabilmesi için aynı yerleşim biriminde bağımsız mesleki eğitim merkezi bulunmaması şartı aranmayacak.

Toplam nüfusu 200 binin altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilecek.

OKULLAR ÖĞRENCİ YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE NAKLEDİLEBİLECEK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun öğrenci sayısının yetersizliği sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilebilecek.

Bunun için teklif, il milli eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte şubat sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi Anadolu teknik programının açılabilmesi için kurum bünyesinde Anadolu meslek programı bulunma şartı aranmayacak.

Toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40'ın altına düşmesi halinde ilgili okullar kapatılacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE EK SINAV HAKKI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile bu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile söz konusu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındığı belirtildi. Buna göre, öğrenciler, 6-7 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 il merkezinde üç oturum halinde yapılacak ek sınavlar için 18 Eylül'e kadar başvurabilecek.

Şartları taşıyan ve ek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuru sürecinde sınav katılım ücreti 30 lirayı Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla ilgili banka hesaplarına yatıracak. Daha sonra açık öğretim okulları irtibat büroları aracılığıyla başvurularını tamamlayacak.

Ayrıca mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liselerinde kayıtlı öğrencilerden, il ve ilçelerdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri aracılığıyla yüz yüze eğitim meslek derslerini alan fakat dönem içerisinde başarısız olanlara da yüz yüze eğitim ile aldıkları meslek derslerinden ek sınav hakkı tanındı.

Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınava katılmak isteyen öğrenciler de yüz yüze eğitim aldıkları kurumlara 18 Eylül'e kadar başvurabilecek.

Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınavlar, 19-25 Eylül'de yüz yüze eğitim veren kurumlar tarafından yapılacak.

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