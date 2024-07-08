Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

        Milyonlarca öğrenci için yaz tatili süreci devam ederken okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB 2024 2025 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri ile başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Okulların açılış tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. Gerek öğrenciler gerekse öğretmenler yaz tatili sürecinde okulların açılmasına kaç gün kaldı merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

        Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

        Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

        3

        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

        Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        Okulların açılması: 9 Eylül 2024

        Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!