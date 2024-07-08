Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili süreci devam ederken okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB 2024 2025 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri ile başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimine göre Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
Okulların açılış tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. Gerek öğrenciler gerekse öğretmenler yaz tatili sürecinde okulların açılmasına kaç gün kaldı merak ediyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.
Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.
Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.
Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;
Okulların açılması: 9 Eylül 2024
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025