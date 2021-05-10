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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Tam kapanma uygulamasının son günlerine girilen ülkemizde okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika açıklamaları...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Nisan ayı itibariyle okullarda uzaktan eğitime geçildi. Peki okullar açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SORUSUNA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor

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