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Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

Anaokul ve 1.sınıflar için ilk ders zili 5 Eylül itibarıyla çaldı. Anaokul ve 1. sınıf öğrencilerinin eğitim sürecinin başlamasının ardından gözler; İlkokul, ortaokul, lise kademelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimini açıklamasının ardından okulların ne zaman açılacağı netlik kazanmış oldu. İşte MEB ile 2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi

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  • Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

    Okulların ne zaman açılacağı birçok öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Anaokul ve 1. sınıf öğrencileri 5 Eylül itibarıyla ders başı yaptı. MEB takvimi ile İlkokul, ortaokul, liselerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki Okullar ne zaman açılıyor? 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise) İşte okulların açılacağı tarih...
  • Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

    2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

    MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.
  • Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

    YAZ TATİLİNİN BİTİMİNE KAÇ GÜN KALDI?

    Yaz tatilinin son ayını da geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler; (5 Eylül) gün itibariyle 7 gün daha tatillerine devam edecek.
  • Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

    ANAOKULLARI İÇİN İLK ZİL BUGÜN ÇALIYOR!

    Anaokulları, normal eğitim sürecinden bir hafta önce başlamaktadır. Bu yıl okullar 12 Eylül tarihinde eğitime başlayacak. 
  • Okullar ne zaman açılıyor? MEB ile 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? (İlkokul, ortaokul, lise)

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri ise 5 Eylül pazartesi bugün ders başı yaptı.

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