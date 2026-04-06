        Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

        Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerine yoğun tempoda devam ediyor. 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden sınıflarına döndü. Yaz tatili için plan yapmaya hazırlanan veliler, öğrenciler ve öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde okulların kapanış tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 06.04.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ikinci dönem ders maratonuna tüm hızıyla devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman tamamlanacağı ise öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

        MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

        MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre

        2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:

        6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026

        6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        10. Sınıf – Matematik : 9 Nisan 2026

        10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026

        2. yazılı sınav tarihleri:

        7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
