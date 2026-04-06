Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerine yoğun tempoda devam ediyor. 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden sınıflarına döndü. Yaz tatili için plan yapmaya hazırlanan veliler, öğrenciler ve öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde okulların kapanış tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre
2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:
6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
10. Sınıf – Matematik : 9 Nisan 2026
10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026