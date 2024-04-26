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        Haberler Gündem Okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatiline kaç gün kaldı, karneler hangi gün verilecek?

        2024 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

        Yaz tatili için geri sayıma geçen ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, okulların kapanacağı tarihi gündemine aldı. Son ders zili ile karnelerine kavuşacak milyonlarca öğrenci için, okulların kapanmasıyla yaz tatili süreci başlayacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 21:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:55
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        İkinci ara tatilin sona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı,eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "2024 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı, karneler hangi gün verilecek?" İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih...

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        2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Bu yıl okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

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        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çalışma Takvimi

        MEB tarafından belirlenen 2023-2024 çalışma takvimine göre, önemli tarihler şu şekildedir:

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatil: 11 Kasım'dan başlayıp 20 Kasım Pazartesi'ye kadar

        15 tatil: 22 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta sona erecek (toplam 15 gün)

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        İkinci ara tatil: 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim-öğretim yılı bitişi: 14 Haziran 2024

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