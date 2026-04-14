Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine devam ederken, gözler yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim takvimi doğrultusunda, okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte tüm ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlamış olacak.
14 Nisan bugünden itibaren yaz tatiline 73 gün kaldı.