Okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili tarihi ve MEB takvimi detayları
Okullar ne zaman kapanacak sorusu, öğrencilerden velilere kadar milyonlarca kişinin yaz tatili planlarını şekillendirmek için en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2026 yılı eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre son ders zili ne zaman çalacak gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte okulların kapanış tarihi, karne günü detayları ve yaz tatiline dair merak edilen tüm bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, okulların kapanış tarihi de netleşti. Bu yıl öğrenciler, 26 Haziran Cuma günü ders yılını tamamlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl yaz tatili, 29 Haziran Pazartesi tarihi itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından bu tarihten itibaren uzun bir tatil sürecine adım atacak.
YENİ DÖNEM EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TARİHİ
2026-2027 eğitim öğretim yılı için henüz resmi MEB takvimi yayınlanmamakla birlikte, mevcut sisteme göre okulların 7-14 Eylül 2026 civarında açılması, birinci dönem ara tatilinin 9-13 Kasım 2026, yarıyıl tatilinin 19-30 Ocak 2027 ve ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2027 tarihlerinde olması bekleniyor.