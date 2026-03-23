MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih: Okullar ne zaman kapanacak?
Ara tatilin sona ermesiyle birlikte dersbaşı yapan öğrenciler, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okulların kapanacağı, yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, "Okullar ne zaman kapanacak?" İşte MEB eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih...
Okulların kapanması ile birlikte öğrenciler, yaz tatili sürecine girecek. Ara tatilin ardından başlayan ikinci dönem, yoğun ders maratonu ile devam ediyor. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, okulların kapanmasıyla yaz tatilinin tadını çıkaracak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Öğretim Yılı takvimi ile okulların kapanacağı, yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Okullar bu yıl 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla kapanacak. Karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkaracak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeni eğitim öğretim takvimi doğrultusunda belli olacak.