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Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

18 Mart tatil olan iller listesi binlerce veli ve öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte il valiliklerinden kar tatil açıklamaları geldi. Peki, 18 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte, 18 Mart eğitime ara verilen iller...

  • 01
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    Okullar tatil mi? sorusu 18 Mart tarihinde kar yağışının etkisini gösterdiği illerde en çok aranan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok il Valiliği eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, 18 Mart hangi illerde okullar tatil? İşte, 18 Mart cuma kar tatili olan iller listesi... 
  • 02
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 18 MART?

    Olumsuz hava şartları nedeniyle kar tatili olan iller valiliklerin resmi hesaplarından açıklanıyor. Yoğun kar yağışının etkisi altına giren pek çok ilde eğitime ara verildi.
  • 03
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    İSTANBUL'DA 21 MART'A KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ

    İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.
  • 04
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    Açıklamada şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
  • 05
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    KOCAELİ

    Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

    Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
  • 06
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    SAKARYA

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre, kar yağışının il genelinde etkili olmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının oluşabileceğini belirtti.

    Kaldırım, açıklamasında, "Eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
  • 07
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    DÜZCE

    Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildiğini duyurdu.

    Atay, ayrıca engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
  • 08
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    SAMSUN

    Samsun'da il genelinde bugün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
  • 09
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    ORDU

    Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı. Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklanmıştı.
  • 10
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    GÜMÜŞHANE

    Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği bildirildi.

    Açıklamada, il ve tüm ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.
  • 11
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    TRABZON

    Trabzon'da da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildi.

    Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
  • 12
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    RİZE

    Rize'de de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin 18 Mart Cuma günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek bugün de tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

    Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.
  • 13
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    GİRESUN

    Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi. Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de 18 Mart Cuma günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.
  • 14
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    SİNOP

    Sinop’un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.

    Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.
  • 15
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    KASTAMONU

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

    Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 18 Mart Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
  • 16
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    ERZİNCAN

    Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

    Bu kapsamda kentteki üniversite dahil tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslardaki eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.
  • 17
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    NEVŞEHİR

    Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
  • 18
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    ARDAHAN

    Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Kar yağışının Posof ilçesinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verdik." dedi
  • 19
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    MUŞ

    Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

    Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 18 Mart cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
  • 20
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

    BİNGÖL

    Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

    Bu kapsamda tedbiren merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.,
  • 21
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

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  • 22
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!
  • 23
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!
  • 24
    Okullar tatil mi? 18 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? 18 Mart cuma eğitime ara verilen iller listesi!

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