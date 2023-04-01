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Okullarda 2.ara tatil için geri sayım! 2023 Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?

Nisan ara tatil tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile netleşti. Yarıyıl tatilini 23 Ocak ile 3 Şubat günleri arasında yapan binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin ara tatili Kahramanmaraş depreminin ardından bir hafta uzatılmıştı. Bakan Mahmut Özer, ara tatilin iptal olmayacağını açıkladı. İşte, 2023 Okullarda 2.ara tatil tarihi...

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  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    Okullarda 2.ara tatil tarihi, Nisan ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 13 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ikinci ara tatil Nisan ayında yapılacak. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği, binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 Nisan ara tatil tarihi...
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    OKULLARDA NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    ARA TATİL İPTAL EDİLECEK Mİ?

    Bakan Özer, 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle izin ve ara tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

    Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

    17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

    Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.

    ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

    Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
  • OKULLARDA 2.ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? Okullar kaç gün tatil olacak ve ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    12 Eylül 2022 tarihinde başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. 

    Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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