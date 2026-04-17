Okullarda dijital çağın karanlık yüzü

Türkiye’de dijital kullanım verileri alarm veriyor. We Are Social ve Meltwater’ın Türkiye raporuna göre:

- İnternet kullanıcılarının yüzde 65’i oyun oynuyor.

- Kullanıcıların yüzde 35,1’i interneti oyun için kullanıyor.

- Oyun oynayanların önemli bölümü çocuk ve gençlerden oluşuyor.

- Günlük ortalama oyun süresi 1 saate yaklaşıyor.

Bu tablo, dijital oyunların artık bir eğlence aracı olmanın ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Özellikle:

- Şiddet temalı oyunlar

- Rekabeti agresif davranışla ödüllendiren sistemler

- “Öldür-kazan” mekanikleri

- Gerçekçilik seviyesi yüksek simülasyonlar çocukların şiddet algısını dönüştürüyor.

Uzmanlar, uzun süreli maruziyetin “duyarsızlaşma” (desensitization) etkisi yarattığını ve gerçek hayattaki şiddet eşiğini düşürdüğünü vurguluyor.

ALGORİTMALAR VE KARANLIK YANKI ODALARI

Sorun yalnızca oyunlar değil. Sosyal medya platformlarında çalışan algoritmalar:

- Kullanıcının ilgisini çeken içerikleri sürekli besliyor.

- Şiddet, silah, intikam temalarını tekrar tekrar gösteriyor.

- Çocukları kapalı “yankı odalarına” hapsediyor.

Bu süreçte çocuk; gerçeklikten kopuyor, şiddeti normalleştiriyor ve “görünür olmak için aşırılık” psikolojisine sürükleniyor.

Bazı vakalarda saldırganların, eylem öncesinde:

- Manifesto benzeri paylaşımlar yaptığı

- Önceki saldırılardan etkilendiği

- Dijital kimlik inşa etmeye çalıştığı görülüyor

YAPAY ZEKÂ VE YENİ NESİL RİSKLER

Türkiye’nin güncel Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde de yer aldığı gibi, yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, bir güvenlik meselesi. Yeni risk başlıkları şöyle özetleniyor:

- Yapay zekâ ile üretilen şiddet senaryoları ve simülasyonlar

- Gerçekçi saldırı planlarının modellenmesi

- Deepfake içeriklerle kahramanlaştırılmış saldırgan figürleri

- Sosyal medya üzerinden algoritmik radikalleşme

Özellikle “deepfake” teknolojisi, bir saldırganı efsaneleştiren sahte videolar üretme potansiyeli taşıyor. Bu da “taklit saldırı” riskini büyütüyor.

SİBER DÜNYADAN FİZİKSEL ŞİDDETE GEÇİŞ

Uzmanların en çok dikkat çektiği kırılma noktası şu: Dijital maruziyet → psikolojik kopuş → kimlik krizi → fiziksel eylem

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar bu zincirin somut örnekleri olarak değerlendiriliyor. Bu tip olaylarda ortak bazı göstergeler öne çıkıyor: Sosyal izolasyon, aşırı dijital bağımlılık, şiddet içeriklerine yoğun maruz kalma, aile ve okul ile zayıf bağ, dikkat çekme ve görünür olma isteği…

METAVERSE, AVATAR VE GERÇEKLİKTEN KOPUŞ

Yeni nesil risk yalnızca mevcut platformlarla sınırlı değil. Metaverse ve sanal gerçeklik ortamlarında; bireyler “avatar” kimliklerle var oluyor. Gerçek kimlik ile dijital kimlik arasındaki sınır siliniyor. Sorumluluk duygusu zayıflıyor. Araştırmalar, gençlerin önemli bir bölümünün dijital kimliğini gerçek kimliğinden daha önemli gördüğünü ortaya koyuyor. Bu durum; empati kaybı, gerçeklik algısında bozulma ve şiddetin oyunlaştırılması gibi sonuçlar doğurabiliyor.

OKULLAR ARTIK YENİ HEDEF Mİ?

Dünya genelinde okul saldırılarının ortak özellikleri; failin genç yaşta olması, daha önce şiddet içeriklerine maruz kalması, sosyal dışlanmışlık hissi, dijital iz bırakma isteği. Türkiye’de bu tür olaylar sınırlı sayıda olsa da, son vakalarla birlikte görülmeye başlandı.

10 KRİTİK ÖNLEM

1. Okul güvenliği yeniden tasarlanmalı. Okul polisi uygulaması yaygınlaştırılmalı. Giriş-çıkışlar kontrollü hale getirilmeli

2. Dijital içerik denetimi artırılmalı

3. Şiddet içerikli oyun ve platformlara yaş sınırlaması etkin uygulanmalı. Algoritma şeffaflığı zorunlu olmalı

4. Platformlar çocuklara ne gösterdiğini açıklamalı

5. Ailelere dijital farkındalık eğitimi verilmeli. Ebeveynler çocukların dijital dünyasını bilmiyor

6. Psikolojik erken uyarı sistemi kurulmalı. Okullarda riskli davranışlar erken tespit edilmeli

7. Yapay zekâ ve deepfake yasaları çıkarılmalı. Dijital manipülasyon suç kapsamına alınmalı

8. Oyun sektörüne düzenleme getirilmeli. Şiddet içeriği ödüllendiren mekanikler sınırlandırılmalı

9. Siber suç birimleri güçlendirilmeli. Dijital radikalleşme izlenmeli. Metaverse ve avatar hukuku oluşturulmalı, Dijital kimlikler hukuki statüye kavuşturulmalı

10. Okullarda zorunlu “dijital okuryazarlık” dersi verilmeli.

YENİ TEHDİT “MELEZ”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar, klasik güvenlik önlemleriyle açıklanamayacak kadar karmaşık. Karşımızda; fiziksel, dijital, psikolojik, sosyolojik unsurların iç içe geçtiği “melez bir tehdit” var. Bu nedenle çözüm de tek boyutlu olamaz. Artık mesele sadece okula silah sokulması değil; çocuğun zihnine neyin, nasıl ve ne kadar süreyle girdiği…