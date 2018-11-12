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Okullardaki zil uygulaması, başlatılan projeyle birlikte kaldırıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bütün okullardaki zil uygulaması, başlatılan projeyle birlikte kaldırıldı. Proje ile öğrencilerin sorumluluk duygularını arttırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmeleri hedefleniyor. Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, "Öğrenciler, zil çalmadan zamanı kontrol edebiliyor. Zil çaldığı dönemdeki gibi gürültüler yaşanmıyor” dedi

12.11.2018 - 10:17 | Güncelleme: İHA

Ordu’nun, ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde, öğrencilerin sorumluluk duygularını arttırmak ve kendi zamanlarını yönetebilmelerini sağlamak için başlatılan proje kapsamında, ilçedeki bütün okullarda zil uygulaması kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Zilsiz Okul Projesi' kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş-çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. İlçede bulunan toplam 17 okulda hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları hedefleniyor. Öğrenciler proje sayesinde daha verimli ders çalıştıklarını ve faydalı bulduklarını belirtiyor.

Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, 'sakin şehir' Perşembe ilçesinin merkezinde 6 tane okul olduğunu belirtti. Okullarda önceden çalan zillerin kent merkezinden duyulduğunu ve bunun gürültü kirliliği oluşturduğunu kaydeden Çulfaz, proje sayesinde öğrencilerin kendi zamanlarını kontrol ettiklerini aktardı. Çulfaz, "Okul müdürü arkadaşlarımızla birlikte bütün ilçede bulunan okullarda zil sesinin kaldırılmasına kara verdik. ‘Zil Çalmadan Kontrolümde Zaman’ sloganını da geliştirdik. Öğrencilerimizin zil çalmadan zamanı kontrol edebilme, planlayabilme kabiliyeti kazanması ve sadece zil sesi ile içeri giriş ve çıkışları olmaması için bu karar vardık” dedi.

“ZİL ÇALDIĞI DÖNEMDEKİ GİBİ GÜRÜLTÜLER YAŞANMIYOR"

İlçemizde 17 tane okul olduğunu ve hiçbirinden zil sesi duyulmadığını vurgulayan Çulfaz, "Zil çalmadan öğrencilerimiz giriş-çıkışlarını yapıyorlar. Projenin 4. haftasını uyguluyoruz. İlk başlarda küçük öğrencilerimiz biraz zorlandılar ama öğretmen arkadaşlarımız gayreti ile onu da aştık. Artık eskisi kadar zil çaldığı zaman yaşanan gürültüler de olmuyor. Hem okul sakinleşti hem de öğrenciler sakinleşti” şeklinde konuştu.

Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz ayrıca velilerin de projeyi desteklediklerini belirterek proje sayesinde Perşembe’nin daha sessiz olduğunu söyledi.

“NE ZAMAN DERS ÇALIŞACAĞIMIZI DAHA İYİ HESAPLIYORUZ"

Perşembe Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eymen Yağız Öztürk, uygulama sayesinde sorumluluklarının geliştiğini ifade ederek, “Günlük hayatta evde ders çalışmamızı da olumlu yönde etkiliyor. Ne zaman ders çalışmamız gerektiğini daha iyi bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Derse giriş-çıkışlarımızı duvardaki saatlere bakarak ayarlayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
İrem Çalış isimli 8. sınıf öğrencisi "Bence bu proje iyi oldu, herkes kendi kontrolünü sağlayabiliyor. Öğretmenlerimizin söylemesine gerek kalmadan artık kendi saatlerimizden zilin ne zaman çaldığını öğrenebiliyoruz. Bu sayede artık kendi ders çalışma saatlerimi de ayarlamış oldum" diye konuştu.

Öğrencilerden Miray Gündoğdu da projeyi beğendiklerini ve uyum sağladıklarını belirterek ders çalışma saatlerine katkı sağladığını söyledi.

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