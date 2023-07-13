Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler tatil tarihlerini ve okulların açılacağı tarihi merak edip araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi... Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 09:33 Güncelleme: 13.07.2023 - 09:33 facebook

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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri ve sömestr ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini yayınladı. Takvimde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tarihler...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.