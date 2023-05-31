Okumak isteyince ağabeyi öldürülmüştü! Sanıklara indirimli ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Okumak isteyince ağabeyi öldürülmüştü! Sanıklara indirimli ceza
ABONE OL

Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren baba ve oğluna indirimli hapis cezası

Çorum'da Ahmet Özkarslı'nın evlenme teklifini okumak istediği için reddeden Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Kan donduran olayda Özkarslı köy meydanında İçöz'ü silahla vurmuş, baba Mehmet Özkarslı da yere düşen genci sopayla darp etmişti. Cinayetle ilgili dava ise bugün karara bağlandı. Buna göre baba Mehmet Özkarslı takdiri indirimi ile 15, oğlu Ahmet Özkarslı da yine takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Okumak isteyince ağabeyi öldürülmüştü! Sanıklara indirimli ceza
DHA

Çorum'da Ahmet Özkarslı'nın (26) evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ün (21) öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre görüntüde Ahmet Özkarslı'nın tabancayla ateş etmesiyle yere düşen İçöz'e, babası Mehmet Özkarslı'nın da defalarca sopayla vurduğu görüldü. Dava dosyasına giren görüntü üzerine tutuklanan baba Mehmet Özkarslı takdiri indirimi ile 15, oğlu Ahmet Özkarslı da yine takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Katil zanlısı Ahmet &Ouml;zkarslı
Katil zanlısı Ahmet Özkarslı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini, evlenmek istemediğini söyledi. Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz'e ateş etti. İçöz, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şerife İ&ccedil;&ouml;z
Şerife İçöz

OĞLU ATEŞ ETMİŞ, BABASI SOPAYLA VURMUŞ

Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ıncı celsesinde, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak sunuldu. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın evden tabanca ile çıkıp, köy meydanında Mustafa İçöz'e ateş ettiği, arkadan gelen babası Mehmet Özkarslı'nın da yere düşen İçöz'e defalarca sopayla vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, bunun üzerine Mehmet Özkarslı'nın da tutuklanmasına karar verdi.

"MERMİLER SEKEREK MAKTULE İSABET ETTİ"

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ölen Mustafa İçöz'ün yakınları da duruşmada hazır bulundu. Mehmet Özkarslı, "Olay aniden gelişen bir durumdur, asla tasarlanmış bir olay değildir. Suçsuzum beratımı istiyorum" dedi. Ahmet Özkarslı ise "Olay bir anda gerçekleşmiştir. Maktulün tehdit etmesi sonucu bir anda sinirime hakim olamadım. Önce yere sıkacaktım, mermiler sekerek maktule isabet etmiştir. Adaletinize sığınıyorum. Ben vurmasaydım, o bizi vuracaktı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Mustafa İ&ccedil;&ouml;z
Cinayete kurban giden Mustafa İçöz

BABAYA DA ÖLDÜRMEDEN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkarslı'ya önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi, sonra geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, takdir indirimi ile cezayı 25 yıla düşürdü. Mehmet Özkarslı'ya ise 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından dava açılsa da eyleminin 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek, müebbet hapis cezası verildi. Ceza, sanığın eylemini 'tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 18 yıl, sonra da takdir indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'da vahşet! Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Konya'da vahşet! Yol kenarında yakılmış 2 ceset ...
Denizli'de korku dolu anlar: Traktörünü kurtarmak isterken ölümden döndü!
GÜNDEM Traktörünü kurtarmak isterken ölümden döndü!
Sivas'tan İzmir'e! Şehitler için yine yola çıktı, bin 200 km pedal çevirecek - Güncel haberler
GÜNDEM Şehitler için yine yola çıktı, bin 200 km pedal ...
Meclis ne zaman açılacak? TBMM 28. Dönem yemin töreni hangi tarihte?
GÜNDEM Meclis ne zaman açılacak?
Son dakika: Samsun'da korkunç kaza! Duran TIR'ın altına girdi
GÜNDEM Korkunç kaza kamerada! Duran TIR'ın altına girdi
Son dakika haberler: İstanbul'da dehşet! Çuval içinde cesedi bulundu!
GÜNDEM İstanbul'da dehşet! Çuval içinde cesedi bulundu!
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları
Okullar ne zaman kapanıyor? MEB takvimi ile 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak 2023?
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman ...
Polis sevgilisini vuran kadınla ilgili feci detay! - Gündem haberleri
GÜNDEM Polis sevgilisini vuran kadınla ilgili feci detay!
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel alımı yapacak mı, başvuru tarihleri ve şartları neler?
GÜNDEM PTT personel alımı için gözler Posta ve Telgraf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.