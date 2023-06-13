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Öldüğü sanılan kadının cenazesinde nefes aldığı fark edildi

Ekvador'da öldüğü sanılan bir kadının yakınları, tabut içindeki kadının nefes aldığını fark etti. Kadın şu an yoğun bakımda tedavi görüyor

Öldüğü sanılan kadının cenazesinde nefes aldığı fark edildi
BBC TÜRKÇE
Getty Images

Ekvador'da öldüğü sanılan bir kadının yakınları, tabut içindeki kadının nefes aldığını fark etti.

76 yaşındaki Bella Montoya'nın, geçirdiği kalp krizi ardından öldüğü belirtilmişti.

Yakınları, cenaze töreni öncesi tabut içindeki Montoya'nın kıyafetlerini tören için değiştirirken nefes almaya çalıştığını gördü.

Montoya tabuttan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Ekvador Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere bir komite kurdu.

Bakanlık kadının geçen hafta ani kalp durması geçirdiğini ve hayata döndürme çabalarına da karşılık vermediğinin kaydedildiğini duyurdu.

O an görevdeki doktor, hastanın hayatını kaybettiğini rapor etti.

Oğlu Gilber Rodolfo Balberán Montoya, annesinin sabah 9:00 gibi hastaneye kaldırıldığını ve öğle saatlerinde ölüm haberini aldıklarını söyledi.

Haber üzerine tabuta konulan kadın, birkaç saat tabutta kaldı.

Cenaze töreni için Montoya'yı hazırlamak isteyen yakınları ise kadının nefes almaya çalıştığını gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Montoya kapağı açık bir tabutta zar zor nefes almaya paylaşırken görülüyor.

Montoya şimdi kendisini kayıtlara ölü olarak geçiren hastanede, yoğun bakımda tedavi görüyor.

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