Olay 16 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. 57 yaşındaki Zekiye Oğuz hayvanlarını otlatmaya götürdüğü Meşelik mezrasında ölü olarak bulundu.

Caner Aktan'ın haberine göre, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bölgede arama yapan jandarma ekipleri olayda kullanılan silaha ait 9 milimetre çapında iki adet boş kovan ve bir mermi çekirdeği buldu.

ASKERDEN İZNE GELMİŞ

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler köyde ikamet eden, olay tarihinden 10 gün önce askerden izne gelen ve bölgede arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Medet Can A.'nın ismine ulaştı. Şüphelinin olayın olduğu sırada havaya ateş açtığı da belirlendi. Aynı bölgede yapılan aramalarda 9 milimetre çapındaki silaha ait 3 boş kovan daha bulundu.

Kovanların benzerlik göstermesi üzerine askeri birliğine katılmak için Elazığ Havaalanı'ndan Çanakkale'ye gitmek üzere olan Medet Can A., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHI GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Medet Can A. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istenirken, Medet Can A.'nın ifadesine de yer verildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre Zekiye Oğuz, Medet Can A.'dan hayvanların yönünü değiştirmek için yardım istedi. Bu sırada Medet Can A. askerlik görevini yaptığı birliğinden çaldığı silahı belinden düşürdü. Silahı gören Zekiye Oğuz kaçmaya başladı. Medet Can A. ise biri uzaktan olmak üzere iki el ateş ederek Zekiye Oğuz'u öldürdü.

CENAZE TÖRENİNE KATILIP AĞLAMIŞ

Sanığın olay sonrası Geçimli köyünden yürüyerek İn köyüne gittiği, olayla ilgisi bulunmadığını göstermek için mantar toplayıp ilçe merkezinde sattığı, suç aleti silahı ise dereye attığı iddianamede yer aldı. Sanığın şüphe çekmemek için Zekiye Oğuz'un cenazesine katılarak ağladığı da öğrenildi. Medet Can A. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.