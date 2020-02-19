Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Öldürdüğü kadının cenaze törenine katılıp ağlamış!

Tunceli'de hayvanlarını otlatmaya götüren Zekiye Oğuz'u öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Medet Can A. hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istenen sanığın, Zekiye Oğuz'u askerlik görevini yaptığı birliğinden çaldığı silahla öldürdüğü ortaya çıktı

Tunceli

 

Olay 16 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. 57 yaşındaki Zekiye Oğuz hayvanlarını otlatmaya götürdüğü Meşelik mezrasında ölü olarak bulundu.

Caner Aktan'ın haberine göre, Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bölgede arama yapan jandarma ekipleri olayda kullanılan silaha ait 9 milimetre çapında iki adet boş kovan ve bir mermi çekirdeği buldu.

ASKERDEN İZNE GELMİŞ

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler köyde ikamet eden, olay tarihinden 10 gün önce askerden izne gelen ve bölgede arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Medet Can A.'nın ismine ulaştı. Şüphelinin olayın olduğu sırada havaya ateş açtığı da belirlendi. Aynı bölgede yapılan aramalarda 9 milimetre çapındaki silaha ait 3 boş kovan daha bulundu.

Kovanların benzerlik göstermesi üzerine askeri birliğine katılmak için Elazığ Havaalanı'ndan Çanakkale'ye gitmek üzere olan Medet Can A., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHI GÖRÜNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Medet Can A. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istenirken, Medet Can A.'nın ifadesine de yer verildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre Zekiye Oğuz, Medet Can A.'dan hayvanların yönünü değiştirmek için yardım istedi. Bu sırada Medet Can A. askerlik görevini yaptığı birliğinden çaldığı silahı belinden düşürdü. Silahı gören Zekiye Oğuz kaçmaya başladı. Medet Can A. ise biri uzaktan olmak üzere iki el ateş ederek Zekiye Oğuz'u öldürdü.

CENAZE TÖRENİNE KATILIP AĞLAMIŞ

Sanığın olay sonrası Geçimli köyünden yürüyerek İn köyüne gittiği, olayla ilgisi bulunmadığını göstermek için mantar toplayıp ilçe merkezinde sattığı, suç aleti silahı ise dereye attığı iddianamede yer aldı. Sanığın şüphe çekmemek için Zekiye Oğuz'un cenazesine katılarak ağladığı da öğrenildi. Medet Can A. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu, patent peşine düştü!
GÜNDEMFenomen simitçinin 'yeni diş' sevinci!
Bahçelievler'de 43 yıllık ağır hasarlı Gonca Apartmanı'nın yıkımı gerçekleşti!
GÜNDEM43 yıllık ağır hasarlı binaya kepçe!
Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'kendimi savundum' dedi!
GÜNDEMEş katilinden kan donduran ifade!
Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
GÜNDEMHulusi Akar'dan İdlib açıklaması
Adana'da polis evleri gezerek "soba zehirlenmesi" uyarısında bulundu
GÜNDEMPolis evleri gezerek tek tek uyardı!
Ankara'da iş insanının cesedi çiftlik evinde bulundu
GÜNDEMİş insanının cesedi çiftlik evinde bulundu
Evin üzerine kaya düştü! Anne ve iki çocuğu saniyelerle kurtuldu
GÜNDEMAnne ve iki çocuğu saniyelerle kurtuldu
Gelin ve damadın etrafında otomobille dönen maganda 'yok artık' dedirtti!
GÜNDEMDüğün magandası 'yok artık' dedirtti!
Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi
GÜNDEMKediye tekme attı! Para cezası aldı
Eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı: 'Oğlumun 'baba yapma' dediğini hatırlıyorum'
GÜNDEMDehşete 'hatırlamıyorum' savunması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X