100'ün üzerinde vaka var! Bir kişi daha öldü!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Gülbeyaz Bayındır, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.
BİR SÜRE SONRA RAHATSIZLANDI
İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
KONGO KIRIM KANAMALI KENESİ
Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbeyaz Bayındır, Melikli köyünde toprağa verildi.
100'ÜN ÜZERİNDE VAKA VAR
Kentte son günlerde 100’ün üzerinde kişiye kene yapıştığı ve 15 kişinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
YORUMLAR