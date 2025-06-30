Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
Muğla Fethiye'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda İsviçreli bir yamaç paraşütçüsü, kalkışının ardından manevra yaptığı sırada ahşap korkuluğa çarptı. Yola düşen 60 yaşındaki Jaabiri Ezzeddine, hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yola düşen İsviçre uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçeye tatile gelen Jaabiri Ezzeddine (60), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
AYAĞI KORKULUĞA TAKILDI
Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.