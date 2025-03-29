Ole Gunnar Solskjaer: Bu unvanı sürdürmek istedik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularının çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, müsabakayı değerlendirerek, "Futbol açısından çok güzel bir maç oldu. İlk 30 dakikada çok iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra geri düştük. Rakip eksik kaldıktan sonra onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Biraz geriye çekildik. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans gösterdi. Bu 90 dakikalık çaba zor bir çalışmanın eseriydi. Ligin üst sırasına karşı kazanmak her zaman zordur. Rakibimiz de gerçekten iyi bir takım." diye konuştu.

Karşılaşmaya yeni bir taktikle çıkan siyah-beyazlı teknik adam, planlarının işe yaradığını aktararak, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Rashica vardı. Öndeki 4 oyuncu hep akışkan bir şekilde pozisyonlarını değiştirerek oynadı. Golde Muçi ortaya geçti, Rafa Silva kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca hepimiz mutlu oluyoruz. Buna kalite ya da şans diyebilirsiniz ama herkesin maça konsantre olması iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın gol atma sorunu yaşadığını aktaran Solskjaer, "Defansif olarak iyi bir takımız ama gol atmada sorun yaşıyoruz. Gol atamıyoruz bazı maçlarda. Bu yüzden ligde iyi sırada değiliz. Her çalışmada her maçta yüksek şiddetli performans göstermelerini, kaliteli oynamaları için geliştirmeye çalışıyoruz. Ben de bu yüzden buraya getirildim." dedi.

Derbiye yedek kulübesinde başlayan Ciro Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile takım için önemli bir oyuncu. Soyunma odasındaki etkisi takım için çok önemli. Kendisiyle konuştum. Taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı açıkladım. Kendisi de olgunlukla karşıladı. Daha rahat pozisyon değiştiren oyuncularla oynadık. Immobile de saygıyla kabul etti. Kendisi sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. O bölgede Joao Mario ve Rafa Silva'yı kullanmayı tercih ettim. Çok çalışıyor ve sezon sonuna kadar iyi işler yapacak." ifadelerini kullandı.