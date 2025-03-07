Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100 | MAÇ SONUCU

        Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 76-100 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den Milano'ya farklı tarife!
        ABONE OL

        THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.

        Salon: Unipol Forum

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

        EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie

        Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre

        1. Periyot: 19-24

        Devre: 37-53

        3. Periyot: 56-76

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik
        Trump: Rusya ve Ukrayna ile ilerleme kaydettik
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"