THY Euroleague takımlarından Olimpia Milano, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan takımı, bu kapsamda son olarak Maccabi Fox Tel Aviv'de oynayan ABD'li basketbolcu Michael Roll ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Roll ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Maccabi ile Euroleague'de 29 maça çıkan 32 yaşında oyuncu, 9.1 sayı, 2.7 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Roll, daha önce Türkiye'de Bornova Belediye, Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom ve Beşiktaş'ta forma giymişti.