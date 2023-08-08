Olimpija Ljubljana: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızlılarda goller 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 47. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'ndan geldi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve İstanbul'daki maç öncesi büyük avantaj sağladı.
Galatasaray'da goller 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 47. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'ndan geldi.
Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Cimbom, bu turda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakıp adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar, bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.
RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.
14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.
20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.
36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada kaleci Vidovsek'in önceki pozisyonda kurtardığı topa gelişine vuran Mertens, Galatasaray'ın ikinci golünü attı: 0-2.
52. dakikada Bakambu'nun şutunda, kaleci Vidovsek topu kurtardı.
57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
74. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray'ın kontratağında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topun gelişine vuran Mertens'in şutunda, top üstten auta gitti.
78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.
Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.