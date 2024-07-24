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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyatlarda bir garip maç: 2 saat sonra gelen VAR kararı! - Futbol Haberleri

        Olimpiyatlarda bir garip maç: 2 saat sonra gelen VAR kararı!

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları, futbol karşılaşmaları ile başladı. Arjantin'in Fas karşısında 90+16'da skoru 2-2 yapmasıyla sahada ortalık karıştı. Hakemler sahayı terk etti, yaklaşık 2 saat sonra sahaya gelen hakemler VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Fas maçı 2-1 kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 22:04 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:04
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçlar bugün oynandı. Arjantin'in Fas ile karşılaştığı maçta ise şaşırtan olaylar yaşandı.

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        Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadele 2-1 devam ederken Arjantin, 90+16'da Cristian Medina ile beraberlik golünü buldu.

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        Bu golün ardından Fas taraftarları sahaya girdi ve Arjantin yedek kulübesinin önüne ve sahaya havai fişek atıldı.

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        Maçın hakemi oyuncuların soyunma odasına gitmesini işaret etti.

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        Olaylarından yaklaşık 2 saat sonra maç kaldığı yerden devam etti.

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        Hakemler sahaya geldi ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

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        Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

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        MASCHERANO'DAN TEPKİ

        Arjantin takımının teknik direktörü Javier Mascherano ise yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk."

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        LIONEL MESSI'DEN DE TEPKİ: İNANILMAZ

        Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi de yaşananlara tepki gösterdi.

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