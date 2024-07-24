Olimpiyatlarda bir garip maç: 2 saat sonra gelen VAR kararı!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, futbol karşılaşmaları ile başladı. Arjantin'in Fas karşısında 90+16'da skoru 2-2 yapmasıyla sahada ortalık karıştı. Hakemler sahayı terk etti, yaklaşık 2 saat sonra sahaya gelen hakemler VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Fas maçı 2-1 kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçlar bugün oynandı. Arjantin'in Fas ile karşılaştığı maçta ise şaşırtan olaylar yaşandı.
Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadele 2-1 devam ederken Arjantin, 90+16'da Cristian Medina ile beraberlik golünü buldu.
Bu golün ardından Fas taraftarları sahaya girdi ve Arjantin yedek kulübesinin önüne ve sahaya havai fişek atıldı.
Maçın hakemi oyuncuların soyunma odasına gitmesini işaret etti.
Olaylarından yaklaşık 2 saat sonra maç kaldığı yerden devam etti.
Hakemler sahaya geldi ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.
Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
MASCHERANO'DAN TEPKİ
Arjantin takımının teknik direktörü Javier Mascherano ise yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk."
LIONEL MESSI'DEN DE TEPKİ: İNANILMAZ
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi de yaşananlara tepki gösterdi.